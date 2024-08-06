Ermeni güreşinin efsanevi ismi Levon Culfalakyаn, Dünya Güreş Federasyonu’nun Şeref Salonu’na dahil edildi

Paris’te bulunan “Güreş Evi”nde, Uluslararası Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen resmi tören sırasında Levon Julfalakyan ve güreş dünyasına büyük katkıları olan diğer sporcuların isimleri resmen Dünya Güreş Federasyonu Şeref Salonu’na eklendi. Törene, UWW Başkanı Nenad Lalovic, uluslararası federasyonun birçok temsilcisi, Ermenistan Güreş Federasyonu Başkanı Robert Khaçatryan, Genel Sekreter Arayik Bağdadyan ve diğer isimler katıldı.

Levon Julfalakyan, “Hem sporcu hem de antrenör olarak zorlu ve uzun bir yol kat ettim. Olan oldu. Hiçbir şey tesadüfen olmadı. Tüm bunlar uzun yılların alın terinin sonucudur. Bugün Dünya Güreş Federasyonu değerlendirmesini yapıyor, bunun için çok müteşekkir ve minnettarım” dedi.

Levon Julfalakyan, 1988 Olimpiyat Şampiyonu, 1986 Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya sahibidir. Julfalakyan, 1999 yılında antrenörlük kariyerine başladı ve Greko-Romen güreş milli takımının başına geçti. Onun liderliğinde 2016 yılında Artur Aleksanyan Olimpiyat Şampiyonu olurken, 2012’de Arsen Julfalakyan gümüş, Roman Amoyan ve Yuri Patrikeev bronz, Mıhran Harutyunyan ise gümüş madalya kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/08/06/Ermeni-güreşi-Levon-Culfalakyаn/281953