AKP’ye yakın gazeteciden ‘Kariye’ tepkisi: Böyle garabete CHP imza atsa ortalık yıkılmıştı

“Hadise şu: Mayıs ayında ibadete açılan Kariye Camii’ne, Ayasofya’daki gibi gişe konacakmış. Kariye hem cami hem müze olacakmış. İşletmesini de yine kı/demli tanıdık şirket yapacakmış. Madem müze olacaktı niye cami yapıldı, madem cami oldu niye turnike koyuluyor?” diye soran Selek, şöyle devam etti:

‘CHP İMZA ATMIŞ OLSAYDI…’

“Kusura bakmayın, böyle bir garabete CHP imza atmış olsaydı ortalık yıkılmıştı. Nitekim CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu “Sultanahmet de müze olsun” dediği için günlerce manşetlerden düşmemişti. Ama gelinen noktada Kaboğlu’nun fikri, Ayasofya ve Kariye’de uygulamaya konmuş oldu. Fakat hiç ses çıkmadı. CHP’li gazeteciler için böyle bir adımın mahsuru yok! İktidara yakın medya da hükûmete zeval gelmesin diye susuyor.”

‘MÜZE-CAMİ KONSEPTİNE DOĞRU GİDİYOR’

Selek, “Demedi demeyin bu iş ileride “müze cami” konseptine doğru gidiyor. Sultanahmet’e, Eyüp Sultan’a, Fatih Camii’ne, Beyazıt Camii’ne, Dolmabahçe Camii’ne, Hırka-i Şerif’e, Ortaköy Camii’ne, Rüstem Paşa Camii’ne, Selimiye Camii’ne ve Bursa Ulucami’ye de turnike konulursa şaşırmayacağız!” dedi. (Kaynak)

Artı Gerçek