Dostumuz Daniel Kuzuluk’u uğurladık

Beyaz Adam Kitabevi’ne, Agos’a ve Hrant Dink Vakfı’na emeği geçen Daniel Kuzuluk’u kaybettik.

45 yaşındaki Daniel Kuzuluk bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Daniel Kuzuluk, Beyaz Adam Kitabevi, Agos ve Hrant Dink Vakfı’na emek verenlerdendi.

Kuzuluk için 5 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00’te Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Daniel Kuzuluk törenin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Agos olarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Agos