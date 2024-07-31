Syunik’te “Navasard” Ermeni-İran kültürel ve gastronomik festivali düzenlenecek

10 Ağustos’ta, Ermenistan’ın Syunik idare bölgesindeki Sisian şehrinde geleneksel 3. “Navasard” Ermeni-İran kültürel ve gastronomik festivali gerçekleştirilecektir.

Festivalin amacı, Ermenistan ve İran arasında bölgesel tek tip turizm ürününün oluşumunu, çeşitlendirilmesini ve rekabetçiliğinin artırılmasını teşvik etmek, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu güçlendirmek, kültürel mirası korumak, geliştirmek ve tanıtmak, ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Syunik bölgesini istikrarlı, güvenli ve cazip bir turistik destinasyon olarak tanıtmaktır.

Turizm Komitesi, festival süresince Ermeni ve İranlı şeflerin, her iki ülkenin ulusal mutfaklarının çeşitliliğini ve tarihini kendi özellikleri ve benzerlikleriyle sunacakları stantların olacağını bildirmiştir.

Kültürel ve müzikal alanlarda ise sanatçılar, zanaatkarlar ve kültür ile sanat temsilcileri, her iki ülkenin zengin kültürünü, sanatını ve zanaatını sergileyecektir.

Festival sırasında bir gastronomi yarışması düzenlenecek, sonuçlar festivalin sonunda özetlenecek ve ödüller verilecektir.

Festival, Ermeni Turizm Federasyonu ve “Ermeni Gastronomi Geleneklerinin Geliştirilmesi ve Korunması” STK tarafından, Ermenistan Ulusal Turizm Komitesi, Ermenistan Syunik İdari bölge başkanlığı, Sisian Belediyesi, İran Büyükelçiliği Kültürel Merkezi ve İran Konsolosluğu’nun desteğiyle organize edilmektedir.

Festival alanı 16:00’dan 22:30’a kadar misafirlere açık olacaktır. Yer: Syunik bölgesi, Sisian şehri, Nahapet Sisak Meydanı.

ERMENİ HABER AJANSI