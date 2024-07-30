İslam İnkılabı Lideri: Zengezur koridoru Ermenistan’a zarar verir

İnkılap Lideri Ayetullah Hamaney, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti’nin kararlı ve değişmez politikasının, başta Ermenistan olmak üzere komşularıyla ilişkileri genişletmek olduğunu belirterek “Ermenistan’la ilişkilerin geliştirilmesine ve iki ülke arasındaki işbirliğinin, başkalarının politikaları ne olursa olsun, tanımlanmış çıkarlar temelinde güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan’ın göreve başlama töreni ve Şehit Reisi’nin cenaze törenine katılan Sayın Paşinyan’a teşekkür ederken, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yaparak “İran İslam Cumhuriyeti, Zengzor koridorunu Ermenistan’ın aleyhine görmekte ve bu tutumunun arkasında durmaya devam etmektedir.” diye kaydetti.

Lider Hamaney, yabancıların ülkelerin komşularıyla ilişkilerine kısıtlama getirmemesi gerektiğini vurgularken “Ülkelerin güvenliğini ve refahını sağlayan şey, kendilerine ve yakınlarına güvenmektir ve uzaktan gelip başka ülkelerin işlerine karışan bazı kişilerin eylemleri, kendilerine zarar vermekle sonuçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İran İslam İnkılabı Lideri ayrıca, İran halkı ile ülkedeki Ermeniler arasındaki iyi ilişkilere de değinerek “İranlı Ermeniler dayatılan savaşta büyük rol oynadılar ve ben şahsen birçok Ermeninin evini ziyaret ettim.” hatırlatmasında bulundu.

Ayetullah Hamaney, Hz Mesih’e (as) saygıyı Müslümanlar arasında kesin ve net bir mesele olduğunu değerlendirerek “İsa Mesih dahil olmak üzere ilahi dinlerin büyüklerine yapılan bu hakaretler bizim açımızdan kınanmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in de hazır bulunduğu bu görüşmede, iki ülke arasında gelişen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan ile görüşmelerini yapıcı ve olumlu olarak nitelendirerek “ Ermenistan, ülkesi içinde bölgelerarası herhangi bir rotayı kabul etmediğini defalarca bildirmiştir.” ifadesini kullandı

Paşinyan ayrıca İran ile Ermenistan arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesi ve çeşitlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sürecin devam etmesini önemli olarak değerlendirdi.

IRNA