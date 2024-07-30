Fener Rum Patrikhanesi, Olimpiyatların açılış töreninde yaşananlara tepki gösterdi

Fener Rum Patrikhanesi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki performanslara tepki gösterdi.

Patrikhanenin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Olimpiyat Oyunları’nın dünyanın her köşesinden milyonlarca insanın ilgisini çeken spor organizasyonu olduğu hatırlatılarak, açılış töreninin, evrensel düzeyde olumlu mesajlar iletirken, geçmişini ve medeniyetini öne çıkarması açısından ev sahibi ülkeye bir fırsat sunduğu ve büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, “Paris’teki açılış töreni sırasında, sadece Hristiyanlık ve kutsal İncil için değil, aynı zamanda inanç hakkına ve dini sembollere saygıyı gözeten her medeni insan için saldırgan hadiselerin yaşanmasına büyük üzüntüyle tanıklık ettik.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu görüntülerin, seremoniyi zenginleştirmenin aksine zayıflattığı vurgulanarak, “Tanrı’ya şirk koşmak ilerleme değildir; insanların dini inançlarına hakaret etmek de hak değildir.” ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada, birçok kişinin kendiliğinden gelişen tepki ve ret söylemlerinin, olayın sorumlularına güçlü bir mesaj verdiği ve gelecekte benzer davranışların önlenmesi için umut kaynağı olmasının beklendiği belirtildi.

Olimpiyatların açılışı, Hz. İsa’ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştı

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı Paris’teki 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde, “drag queen” (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Törenin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly de tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde “Son Akşam Yemeği” tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savunmuştu.

AA