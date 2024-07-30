Erdoğan’dan Paris Olimpiyatları açılış törenine tepki: ‘Sayın Papa’yı arayacağım’

By Euronews

Olimpiyat Oyunları açılış töreninde ‘Leonardo Da Vinci’nin ünlü Son Akşam Yemeği tablosunun parodisi’ olduğu iddia edilen LGBT temalı bir sekansın yer almasına bir tepki de Erdoğan’dan geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreninde LGBT temalarının kullanılmasını eleştirerek, konuyla ilgili Katolik Hristiyanlarının ruhani lideri Papa Fransiskus ile görüşerek “tüm Hıristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağını” söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, “Paris’teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti. İlk fırsatta sayın Papa’yı arayacağım” dedi.

Olimpiyatların “insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edildiğini” söyleyen Erdoğan, olimpiyatları düzenleyenlerin “özgürlük” temasına vurgu yapmasını eleştirdi.

“LGBT sapkınlığını ‘özgürlük’ olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır. LGBT lobisi Batı’yı esir aldı. Ses çıkaramıyorlar, biz çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cuma günü düzenlenen açılış töreninin drag queen’ler, transseksüel bir model ve Yunan şarap tanrısı Dionysos kılığına girmiş çıplak bir şarkıcı performanslarını içermesi tepkilere yol açmıştı.

Törendeki bu sekansın Leonardo da Vinci’nin Hz. İsa’nın Mesih havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun bir parodisi olduğu iddia edilmişti. Organizatörler ise bu iddiaları yalanlayarak, “kimseyi gücendirme ve dini değerleri aşağılama amaçları olmadığını” belirtmişti.

Euronews