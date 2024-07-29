Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Hitler’in sonu geldiği gibi Netanyahu’nun da sonu gelecek

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, insanlığın Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayarak, Filistin halkını hedef alanlara “Onları yok edemezsiniz.” diye seslendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı mesajda ” Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz.” ifadelerine yer verdi.

Daha önce, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tehditlerine yanıt olarak, Erdoğan’ın Saddam Hüseyin’in izinden gittiğini söylemişti.

Katz, “Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor ve İsrail’i saldırı ile tehdit ediyor. Olanları ve nasıl sona erdiğini hatırlamalı.” demişti.

Erdoğan ise yaptığı açıklamada “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım.” demişti.

IRNA