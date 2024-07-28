Kayseri’deki kilisenin üzerindeki işaretler merak konusu oldu!

Mimarisi ile dikkat çeken ve Kayseri’de 19. yüzyılda yapılan, kitabesinde Türk Bayrağı motifi bulunan kilisedeki ortaya çıkan işaretler dikkat çekti. Çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan Kayseri’deki bu kilisenin üzerindeki işaretler neyi ifade ediyor? Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde.

Halime Demir

Kayseri, tarihi, doğası, kültürü ve mimari yapısıyla her dönem öne çıkmayı başarıyor. Her yönüyle önemli sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan Kayseri’ye ziyaretçiler akın ediyor. Bir gelenin muhakkak bir daha geldiği Kayseri’de, geçtiğimiz ay ziyarete gelen turist Lina Seyrek’in, Kayseri’de Şehir Kütüphanesi eski adıyla Meryem Ana Kilisesi hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kiçikapı Mahallesi’nde 1835’de yaptırılan Meryem Ana Kilisesi daha eski adı ile Surp Asdvadzadzin Kilisesi olarak da bilinen kiliseyi ziyaret eden Seyrek, kilisenin tarihi ile ilgili kısa bir yazı da yazmış. Yazısında “Tarihi Kiçikapı Mahallesinde Kayseri’nin 1835’de yaptırılan Meryem Ana Kilisesi daha eski adı ile Surp Asdvadzadzin Kilisesi olarak da bilinmektedir. Ermenilere 1’inci Dünya Savaşı’nın sonu kadar hizmet vermiş. Sonrasında süreçte depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanıldı. Bir dönem 2012 yılının sonuna kadar da Gençlik Spor Bakanlığı’nın gençlik merkezi olarak da kullanılmıştır.

Kentin dış kalesi içerisinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl olarak kaldı.

Restorasyonla birlikte 189 yıllık kilise Şehir Kütüphanesi’ne dönüştürüldü. Kütüphane içerisinde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor.

200 kişilik olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kaynaklara kolay ulaşım imkanı sunuluyor.

NB: Bir başka Kayseri ziyaretimde bu binayla ilgili çok ilginç bir şey buldum. Bir arkadaşım olan yerel rehber bile onu görünce heyecanlandı. Bu eski kiliseyi hiçbir zaman bu kadar detaylı incelememişti ve bulgum karşısında şaşkına dönmüştü.” ifadelerine yer vermiş.

Geçtiğimiz gün yeniden Kayseri’ye gelen ve bir kez daha kiliseyi ziyaret eden Seyrek’in bu kez paylaşımı merak konusu oldu. Kilisenin duvarlarındaki işaretleri yakından inceleyen Lina Seyrek, işaretlerin anlamlarını merak ettiğini söyledi.

İnternetten araştırma yaptığını fakat herhangi bir sonuca ulaşamadığının altını çizen Seyrek’in açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Kayseri’de Şehir Kütüphanesi’ni (eski adıyla Meryem Ana Kilisesi) ilk gördüğümde mimarisi, iç tasarımı beni etkilemişti ve binanın dış cephesine pek dikkat etmemiştim. Kısa bir süre sonra daha önce görmeyi özlediklerimi keşfetmek için tekrar Kayseri’ye gittim. Bu Kütüphanenin önünden geçiyordum ve telefon etmek için orada durdum. Beklerken yanımdaki taş duvara bakıyordum. Bir anda taşa oyulmuş bir tabela gördüm. Sonra bir işaret daha. Ve başka bir işaret. Eski kilisenin duvarlarını daha detaylı inceledim. Bazı tabelalar makasa benziyordu. Diğerleri kılıçlara, küreklere, çekiçlere, pergellere, eyerlere (?) benziyordu. Kayseri’de yaşayan bir arkadaşıma bu işaretlerin neler olduğunu sordum. Bunu duyunca şaşırdı. Hayatı boyunca (50+ yıl) Kayseri’de yaşıyor ve tabelalara hiç dikkat etmiyor. Oyulmuş resimlerle ilgili herhangi bir bilgiyi Google’da aramayı denedim ama başarısız oldum. Bu oyma işaretlerin ardındaki anlam hakkında bir fikriniz var mı? Görünüşe göre farklı meslekleri temsil ediyorlar. Ama peki kilisenin inşasında kullanılmadan önce nerede olabilirlerdi?”

https://www.kayseriolay.com/kayseri-deki-kilisenin-uzerindeki-isaretler-merak-konusu-oldu/132962/