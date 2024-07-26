NTV ekibi Hankendi’de: Ermenistan güçlerinin çekildiği kent yeni hayata hazırlanıyor

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Ermeni işgalinden kurtarılan, Dağlık Karabağ’daki Hankendi şehri şimdi yeni bir hayata hazırlanıyor. Zamanla Azerbaycan’ın öğrenci şehrine dönüşmesi planlanan kentte inşaat ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. NTV ekibinden Sare Selvi Öztürk, Hankendi’ye gitti, oradaki hazırlıkları takip etti.
https://www.ntv.com.tr/video/dunya/ntv-ekibi-hankendide-ermenistan-guclerinin-cekildigi-kent-yeni-hayata-hazirlaniyor,0kgcH8YA50WllJ_N94AJEQ#
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