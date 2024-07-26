“Hakem Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu veda etti”

TRENDYOL SÜPER LİG YARDIMCI HAKEMLERİ SERKAN OK VE ALEKS TAŞÇIOĞLU HAKEMLİĞİ BIRAKTI

Trendyol Süper Lig’de uzun yıllardır yardımcı hakemlik yapan Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, Merkez Hakem Kurulu’nun açıkladığı ‘2024-2025 sezonunda Süper Lig’de görev yapacak hakemler’ listesinde yer almalarına rağmen MHK tarafından düzenlenen seminere çağrılmamışlardı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni yönetimi, MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu’nun getirildiğini açıkladı ve Gündoğdu başkanlığında MHK, radikal kararlar almaya başladı.

MHK RADİKAL KARARLARLA YENİ DÖNEME BAŞLADI

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen’in hiçbir klasmanda yer bulamadığı ‘2024-2025 sezonunda görev alacak hakemler’ listesinde, bazı hakemlerin MHK tarafından düzenlenen seminere davet edilmediği ortaya çıktı. Bu isimler arasında uzun yıllardır Süper Lig’de yardımcı hakemlik yapan Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu da yer almaktaydı. ‘Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi’nde bulunmalarına rağmen seminere davet edilmeyen Ok ve Taşçıoğlu, hakemlik kariyerlerine son verme kararı aldılar.

4 VAR HAKEMLERİ DE SEMİNERE DAVET EDİLMEDİ

TFF’nin resmi sitesinden açıklanan yeni sezon hakem listesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) kategorisinde bulunan Hakan Ceylan, Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat ve Koray Gençerler’in de seminere çağrılmadığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Trendyol Süper Lig’de hakemlik yapan birçok tecrübeli ismin, MHK tarafından düzenlenen seminere çağrılmayarak hakemlik kariyerlerini sonlandırmaya karar verdikleri görüldü.

https://www.haberaktuel.com/hakem-serkan-ok-ve-aleks-tascioglu-veda-etti-2897471