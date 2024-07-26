Erzurum’da tarihi eserler büyükbaş hayvanların bağlandığı mekanlara dönüştü

Erzurum’da restore edilen Oltu Rus Kilisesi’nin kapalı kalması ve tarihi Aziziye Tablalarına büyükbaş hayvanların bağlanması tepki çekti. 3.2 milyon lira harcanan kilise, turizme kazandırılamadı.

Artı Gerçek – Ekonomi İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum’da hazırlıklar sürerken tarihi eserlerin durumuyla ilgili kameralara yansıyan görüntüler tepkilere neden oldu.

Erzurum’da yakın zamanda restore edilen Oltu Rus Kilisesi ile Aziziye Tablalarına büyükbaş hayvanların bağlanması tepki çekti. 2017 yılında milyonlarca lira harcanarak aslına uygun restore edilen tarihi Oltu Rus Kilisesi kaderine terk edildi. Turizme kazandırılması beklenen kilisenin kapısı açılmayınca köylüler pencerelerine eşeklerini bağladı.

OLTU RUS KİLİSESİ TURİSTLERE AÇILAMADI

Rus Mimar Mihayloviç Verjbitsky tarafından 19. yüzyıl mimarisiyle inşa edilen, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki 40 yıllık süre zarfında yapıldığı tahmin edilen kilise için Okay Memiş’in valiliği döneminde proje hazırlandı. Valilik, kaymakamlık ve belediye tarafından hazırlanan restorasyon projesine, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destek verdi.

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı’yla bakım ve onarıma alınan Oltu Rus Kilisesi için 3 milyon 200 bin lira harcandı. Ancak kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum’u tercih edecek Rus turistlerin uğrak noktası olması beklenen kilise, kaderine terk edildi. 2023 yılında aslına uygun olarak yapılan tarihi yapının çevre düzenlenmesi yapılmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterinde bulunan Oltu Rus Kilisesi, turizme kazandırıldı ama kapılarını turistlere hiç açmadı. (ANKA)

https://artigercek.com/guncel/erzurumda-tarihi-eserler-buyukbas-hayvanlarin-baglandigi-mekanlara-donustu-312359h