Ermenistan ve Yunanistan’ın çok taraflı parlamenter platformlardaki işbirliği önemsendi

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtchyan, Yunan Parlamento’nun Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi’nin başkanı Dimitris Keridis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Büyükelçi Mkrtchyan, Ermenistan-AB ve Ermenistan-Yunanistan iş birliğinin yüksek seviyesini, bu iş birliğinin yakın gelecekteki derinleşme eğilimlerini, özellikle parlamenter platformlarda iş birliği bağlamında sundu.

Büyükelçi ayrıca, bölgesel gelişmeleri, Ermenistan’ın istikrarlı barış tesisine yönelik girişimlerini ve karşılaşılan ana engelleri de aktardı.

Sayın Keridis, iki ülkenin çok taraflı parlamenter platformlardaki etkili iş birliğine vurgu yaptı. Ayrıca, Ermenistan ve Ermenistan halkına olan kesin desteklerini ifade etti ve Yunan-Ermeni topluluğu ile olan bağlarını vurguladı.

Görüşmeciler, karşılıklı faydalı ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir çok girişimi ele aldılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/26/Ermenistan-Yunanistan-parlamento/281068