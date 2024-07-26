“Ermenistan Olimpiyat Evi”nin yüzü Yuri Dzhorkaef

Paris 33. Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde Fransa’nın başkentinde bugün “Ermenistan Olimpiyat Evi” resmen açıldı.

“Ermenistan Olimpiyat Evi”nin yüzü dünya futbol şampiyonası şampiyonu Yuri Dzhorkaef’tir.

“Ermenistan Olimpiyat Evi”, Ermeni Genel Hayırseverler Birliği binasında faaliyet gösterecek.

Ermeni Evi her gün 15.00-23.00 saatleri arasında açık olacak. Bu saatlerde ziyaretçiler Olimpiyat turnuvalarını birlikte izlemenin keyfini çıkarabilir, ünlü sporcularla tanışabilir ve stadyumlarda Ermeni sporcuları desteklemek için gerekli malzemeleri satın alabilirler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/26/Ermenistan-Olimpiyat-Evi-Yuri-Dzhorkaef/281032