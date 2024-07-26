Ermenistan Ligi’nde FC Van adında takım kuruldu!

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Türkiye ile 328 kilometrelik bir kara sınırı bulunan ve bir dönem Van başta olmak üzere birçok kentte hüküm süren Ermenistan’da, Türkiye’deki izler yaşatılmaya devam ediyor. Daha önce Urartu gibi kökeni Van olan takımların bulunduğu Ermenistan Premier Lig’inde Urartu ile birlikte FC Van adında bir takım da mücadele ediyor.

NECMETTİN DURSUN

ŞEHRİVAN ÖZEL – Özellikle Van’da uzun yıllar hüküm süren, kentte Akdamar Kilisesi gibi onlarca eser ve kalıcı miras bırakan Ermenistan’ın Türkiye’deki varlığı bitse de Türkiye’deki isimleri ve değerleri ülkelerinden yaşatılmaya çalışılıyor. Halen Ermenistan resmi armasında Ağrı Dağı simgesini barındıran ve Türkiye’deki yer isimleri ile benzer yerleşim yerlerine sahip Ermenistan’ın futbol ligi olan Ermenistan Premier Lig’de de bu yöndeki isimlendirmeler sürüyor.

Ermenistan’da FC Van takımı kuruldu

Daha önce Urartu gibi kökeni Van olan takımların bulunduğu Ermenistan Premier Lig’inde Urartu ile birlikte FC Van adında bir takım da mücadele ediyor. 2019 yılında Çarentsavan ilinde kurulan FC Van adındaki takım, logosunda da Urartu dönemine ait Urartu Aslanları’nı taşıyor. FC Van Ararat Armenian, Urartu gibi takımlarla birliket bu sezon Ermenistan’ın en üst liginde mücadele etmeye devam edecek.

MUHABİR: ZENÜN YEŞİL

https://www.sehrivangazetesi.com/ermenistan-liginde-fc-van-adinda-takim-kuruldu