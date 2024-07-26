Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye sınırında

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından Armavir Bölgesi’ne yaptığı çalışma gezisi kapsamında, sınırın Ermenistan tarafındaki Margara Sınır Kapısı’nı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Paşinyan paylaşımında, Margara Sınır Kapısı’nın 1 milyar dramlık (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) projeyle modernize edildiğini belirtti.

Halen kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993’te Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Bu dönemde sınır sadece, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şubat 2023’te iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.

https://www.odatv.com/guncel/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiye-sinirinda-120055318