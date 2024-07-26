Ermeni güreşçi, Paris Olimpiyat Oyunları’nda güreşçilerin kolajında Avrupa’nın yüzüdür

Ermeni Grekoromen güreşçi, Olimpiyat oyunlarının altın, gümüş, bronz madalya sahibi, 7 kez Avrupa ve 4 kez dünya şampiyonu Artur Aleksanyan (beyaz ayı) çifte Paris Olimpiyat şampiyonluğunun ardından Paris’e yola çıktı.

Paris Olimpiyatlarında kıtaları temsil eden bir kolajda Ermeni güreşçi Aleksanyan Avrupan’ın yüzü olarak gösterildi.

Olimpiyatların’da Avrupa’dan 110, Asya’dan 85, Amerika kıtasından 55, Afrika’dan 33, Okyanusya’dan ise 6 güreşçi katılacak.

Aleksanyan Paris Olimpiyat şampiyonasına katılımla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Katıldığım tüm Olimpiyat oyunlar ve turnuvalar özeldir. Bu Olimpiyat oyunlarında altın madalya ve şampiyonluk için mücadele edeceğim.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/26/Ermeni-güreşçi/281004