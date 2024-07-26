Biel Satranç Festivali 2024: Ermeni satranççı gümüş madalya kazandı

Ermenistan’ın önde gelen satranç oyuncusu Hayk Martirosyan, “Biel Satranç Festivali 2024” uluslararası satranç turnuvasında gümüş madalya kazandı.

Bu bilgi, Ermenistan Satranç Federasyonu’nun basın hizmeti tarafından duyuruldu. Turnuva, 13-26 Temmuz tarihlerinde İsviçre’nin Biel şehrinde gerçekleştirildi ve 6 büyükustanın katılımıyla yapıldı.

İşte turnuvanın sıralaması:

1. Le Quang Liem

2. Hayk Martirosyan

3. Rameshbabu Pragnanandha

4. Abhimanyu Mishra

5. Vincent Kaymer

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/26/Biel-Satranç-Festivali-2024-Ermeni/281000