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Biel Satranç Festivali 2024: Ermeni satranççı gümüş madalya kazandı

2024-07-26

Ermenistan’ın önde gelen satranç oyuncusu Hayk Martirosyan, “Biel Satranç Festivali 2024” uluslararası satranç turnuvasında gümüş madalya kazandı.

Bu bilgi, Ermenistan Satranç Federasyonu’nun basın hizmeti tarafından duyuruldu. Turnuva, 13-26 Temmuz tarihlerinde İsviçre’nin Biel şehrinde gerçekleştirildi ve 6 büyükustanın katılımıyla yapıldı.

İşte turnuvanın sıralaması:

1. Le Quang Liem

2. Hayk Martirosyan

3. Rameshbabu Pragnanandha

4. Abhimanyu Mishra

5. Vincent Kaymer

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/26/Biel-Satranç-Festivali-2024-Ermeni/281000

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