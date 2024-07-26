Azerbaycan’dan sert açıklama: Durumun tırmanmasının sorumluluğu Ermenistan ve patronlarına düşecek!

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerî bölgeleri üzerinde Ermenistan’a ait insansız hava aracı tespit edilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının resmî internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024 tarihinde yerel saat ile 10.55 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait olan bir insansız hava aracı (İHA), Tovuz rayonuna bağlı Ağdam kentindeki Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalıştı. İHA ekiplerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

“PROVOKASYON EYLEMLERİNE SON VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE GEREKLİ MİSİLLEME TEDBİRLERİ ALINACAKTIR”

Bakanlık, “Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve onun patronlarının Güney Kafkasya bölgesinde yeni bir savaş alanı yaratma niyetlerinden kaçınmaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarıyor. Ülkemize yönelik bu tür provokasyon eylemlerine son verilmediği takdirde Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin cephaneliğindeki tüm imkânlar kullanılarak meşru müdafaa amacıyla gerekli misilleme tedbirleri alınacaktır. Bölgedeki durumun tırmanmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine ve onun patronlarına düşeceğini bildiririz.” açıklamasında bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ ERMENİSTAN’A DESTEK SAĞLIYOR

22 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Ermenistan’a yapılacak askerî yardım konusu da ele alınmıştı. Toplantı sonucunda yapılan açıklamada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ni desteklemek amacıyla Avrupa Barış Aracı (APF) kapsamında 10 milyon avro değerinde bir yardım tedbirinin kabul edildiği bildirilmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade de aynı gün yaptığı açıklamada, AB’nin bu kararının bölgedeki gerilimleri artırdığını ve bölge ülkelerini ayrıştırma politikasının bir örneği olduğunu belirtmişti. Sözcü Hacızade, AB’nin bölgedeki silahlanma ve militarizasyon politikasına katkı sağlayan bu tarz adımlarına son vermesi gerektiğini ifade ederken, bölge için barış ve iş birliğinden başka bir alternatif olmadığı da vurgulamıştı.

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