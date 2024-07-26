ABD Büyükelçiliği: Barış Anlaşması zamanı geldi

Ermenistan’daki ABD Büyükelçiliği, Kafkasya müzakereleri konusunda kıdemli danışman Louis Bono’nun Yerevan’a yaptığı ziyareti ve yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeleri referans göstererek, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının zamanı geldiğini belirtti. Bu anlaşmanın Güney Kafkasya’nın potansiyelini ortaya koymasına olanak tanıyacağı ifade edildi.

Büyükelçiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bono, Büyükelçi Kristina Kvien ile birlikte Yerevan’a yaptığı ziyarette, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı ve onurlu bir barış tesis etme çabalarını görüşmek üzere yüksek düzeyde Ermenistan yetkilileriyle bir araya geldi.

Şimdi, Güney Kafkasya’nın sosyal ve ekonomik potansiyelini artıracak bir barış anlaşmasının zamanıdır.”

Hatırlanacağı üzere 25 Temmuz’da, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ABD’nin Kafkasya müzakereleri konusunda kıdemli danışmanı Louis Bono ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ve son gelişmeler ele alındı. Bölgesel güvenlik ve istikrar ile ilgili konular tartışıldı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Ermenistan ve Azerbaycan’ın müzakerelerde büyük ilerleme kaydettiğini, ancak barış anlaşmasının “taraflardan ağır tavizler” gerektirdiğini duyurmuştu. Miller, ABD’nin tarafları nihai bir sonuca ve anlaşmaya ulaşmaları konusunda zorlamaya devam edeceğini ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/26/ABD-Büyükelçiliği-Barış-Anlaşması/281048