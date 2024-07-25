Ermenistan, Kajaran tünelinin inşası için 200 milyon dolar kredi alacak

Avrasya İstikrar ve Kalkınma Fonu, Kuzey-Güney otoyolu kapsamında Kajaran tünelinin inşası için Ermenistan’a 200 milyon dolarlık kredi sağlayacak.

Proje, hükümet oturumunun raporlanması gerekmeyen konular listesinde yer alıyor.

Projenin amacı, transit taşımacılığın potansiyelini artırmak ve Kuzey-Güney koridorundaki kazaları azaltmaktır.

Kajaran yakınlarında 7,0 km uzunluğunda bir tünelin inşası ve mevcut M2 Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri-İran sınırının yaklaşık 4 km uzunluğunda (Kajaran tüneli girişi – planlanan yeni yol kesişimi Sisian-Kajaran) yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Kajaran tünelinin inşası için yaklaşık 160 arazi parselinin kamulaştırılması planlanıyor.

Ayrica çalışmaların 6 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/25/Ermenistan-Kajaran-tüneli/280956