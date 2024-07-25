Avrupa Üniversite Oyunları: Ermeni öğrenci, Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Ermenistan Devlet Fiziksel Kültür ve Spor Enstitüsü öğrencisi Gevorg Beglaryan, Avrupa Üniversite Oyunları (EUG) para masa tenisi şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Beglaryan’a antrenörü Rima Begoyan eşlik etti.

Macaristan’ın Debrecen ve Miskolc şehirlerinde sona eren oyunlarda, Ermenistan Devlet İktisat Üniversitesi’nin masa tenisi kızlar takımı 16 takım arasından 5. oldu. Takımda Asya Poghosyan, Rima Khlghatyan ve Mane Ghazaryan yer aldı.

Takımın antrenörü, Ermenistan milli masa tenisi takımının antrenörü ve Ermenistan Devlet İktisat Üniversitesi’nin fiziksel eğitim, acil durumlar ve siyasi koruma kürsüsünün öğretim üyesi Mesrop Ghukasyan’dır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/25/Avrupa-Üniversite-Oyunları-Ermeni-Masa-Tenisi-Şampiyonası/280957