Alman okuluna da MEB’den nota!

İki Fransız okulunun ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı eğitim kurumu Ernst-Reuter Okulu da Dışişleri Bakanlığı’ndan nota verildiğini, yeni dönemde çift uyruklular dahil Türk vatandaşlarının kabul edilmeyeceğini duyurdu…Bakan Tekin, Meclis’te gazetecilerin Fransız okullarıyla yaşanan krizle ilgili soruları üzerine okulların mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edeceklerini, girmezlerse yok hükmünde olduğunu belirtti…

Aysel Bozan Yılmaz – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okulları arasında yaşanan sorunların adeta krize dönüştüğü, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin, Türkiye’den nota aldıklarını açıklamasıyla ortaya çıkmıştı. Büyükelçilik MEB’in kendilerine sunduğu anlaşma imzalanmazsa 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bu okullara Türk vatandaşı öğrenci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise MEB’e bağlı olmadığı için bu okullardaki öğrencilerin okullaşmamış göründüğüne dikkat çekerek “Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse de biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz” demişti.

Çifte vatandaş olanlar dahil

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı eğitim kurumu Ernst Reuter Okulu’nda da benzer durumun yaşandığı ortaya çıktı. Okultarafından velilere yapılan yazılı açıklamada, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın bir nota yayınlayarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında anaokulu dahil olmak üzere Ankara’daki Ernst Reuter Okulu’na Türk pasaportlu (çift uyruklular dahil) yeni öğrencileri kabul etmelerini, bir sonraki duyuruya kadar yasakladıklarını bildirdi.

Kayıtlı olanlar etkilenmeyecek

Buna göre en az 2023-2024 eğitim öğretim yılından beri anaokulu dahil Ernst-Reuter Okulu’na devam eden çift uyruklular dahil, Türk pasaportlu çocuklar okula devam edebilecek. Yazıda ayrıca Türk pasaportu olmayan ancak Türk “Mavi Kartı” olan çocuklar ile Türk vatandaşı olmayıp başka ülkelerin uyruğuna sahip öğrencilerin, anaokulu dahil olmak üzere yeni kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.



‘Yok hükmünde olacaklar’

TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan, yabancı ülke okullarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin, “Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretim vermeye davet ediyoruz” dedi.

Tekin, bu okullarla ilgili nasıl işlem yapıldığına ilişkin soruya, “Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse zaten yok hükmündeler” yanıtını verdi. Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Bir yasal mevzuatımız var, bir de Anayasamızın 90. maddesi, yani uluslararası sözleşmelerle ilgili maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu okulların hukuki statüye kavuşmaları için uluslararası sözleşme yapılması gerekiyor. Bahsi geçen ve yasal dayanağı olmayan 12 okulla ilgili, iki ülkenin karşılıklı anlaşabileceği uluslararası sözleşme zemininde yasal dayanak oluşmasını arzu ediyoruz.”

Fransa defalarca uyarıldı

Konu hakkında ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini yine bu çerçevede Pakistan’la da görüşmelerin sürdüğünü belirten Tekin, yeni yasama dönemine yetişme ihtimalinin olmadığını söyledi. Geçmiş hükümetlerin de 1993, 1998 ve 2000 yıllarında Fransa’yı bu konuda uyardığını ancak Fransa’nın adım atmaktan imtina ettiğini vurgulayan Tekin, “Yapmak istediğimiz şey, Fransa’nın da dahil olduğu diğer ülkelerle karşılıklı uluslararası sözleşme yapmak” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/egitim/alman-okuluna-da-mebden-nota-7160937