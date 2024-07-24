Yunan devlet televizyonu, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine değindi

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin “Sınırlar” adlı siyasi-analitik programı, Güney Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldı ve yaklaşık on ay önce Dağlık Karabağ tarihinin trajik ve kanlı bir bölümünün yazıldığını belirtti.

Programda, Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtchyan ile yapılan bir röportaja yer veriliyor ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme süreci ve uzun süredir devam eden çatışmanın geleceği hakkında görüşler sunuldu.

Güneydoğu Avrupa’nın daha geniş bölgesindeki durum istikrarsız. Genel istikrarsızlık, bölgede yeni karışıklıkların yaşanabileceği endişesini doğuruyor.

Programda yaklaşık on ay önce Dağlık Karabağ tarihinin en trajik ve kanlı bölümünün yazıldığı Güney Kafkasya’daki gelişmeler gözlemlendi.

Programdaki yazılarda şu ifadeler yer eldı:



“Eylül 2023’te Azerbaycan’ın ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı özerk Dağlık Karabağ’a karşı düzenlediği büyük bir günlük saldırı, Bakü ile Erivan arasındaki otuz yılı aşkın süredir devam eden çatışmayı en azından geçici olarak dramatik bir şekilde sona erdirmeye yetti. Dağlık Karabağ’ın Silahlı Kuvvetleri olarak bilinen Artsakh Savunma Ordusu dağıtılmak zorunda kaldı ve Ermeni kökenli yüz binlerce sivil zorla yerinden edildi. Bu, 21. yüzyılın en trajik nüfus yer değiştirme hikayelerinden biridir.”

Sınırlar hakkında konuşan Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtchyan, Washington’da devam eden barış müzakerelerine olumlu yaklaştığını belirtti ancak endişesini gizlemedi.

Büyükelçi konuşmasına şu sözleri dile getirdi:

“Ermenistan, Azerbaycan ile barış içinde bir arada yaşama ve sınırların ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasına yönelik bir anlaşma imzalamaya hazır. Sorun şu ki, Azerbaycan sürekli olarak yapay sorunlar yaratıyor ve hedeflerine ulaşmak için güç kullanımını esas alan durumsal diplomasi yapıyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/24/Yunan-devlet-televizyonu-Ermenistan-Azerbaycan/280869