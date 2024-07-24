Türkiye yıllardır beklerken Avrupa “Ermenistan” dedi

Avrupa Birliği, Ermenistan ile vizesiz rejim görüşmelerine başlama kararı aldı. AB ile Türkiye arasında da 2013 yılında vize serbestisi görüşmeleri başlamıştı. Ancak gelinen noktada Türk vatandaşları son dönemde vizelerde büyük sıkıntılar yaşıyor.

Türkiye yıllardır sırada beklerken, Schengen vizesinde bile Türk vatandaşları son dönemde büyük sıkıntılar yaşarken Avrupa Birliği, Ermenistan ile vizesiz rejim görüşmelerine başlama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, vize serbestisi görüşmelerine başlama kararının yanı sıra Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardımda bulunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

“Çok önemli bir adım”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, Ermenistan ile AB arasındaki partnerliğin derinleştirilmesi yolunda çok önemli bir adım” dedi.

Anlaşma sağlanırsa Ermenistan vatandaşları Schengen üyesi 29 ülkeye vizesiz seyahat edebilecek.

Türkiye 11 yıl önce başlamıştı

AB ile Türkiye arasında da 2013 yılında vize serbestisi görüşmeleri başlamıştı. Vize Serbestisi Yol Haritasında yer alan ve karşılanması beklenen hususlar, 72 kriter olarak sıralanmıştı.

Öte yandan, daha önce Gürcistan ve Ukrayna vatandaşları da “vizesiz Avrupa Birliği” hakkı elde etmişti.

Schengen vizesi, İrlanda hariç tüm AB üyesi ülkeler için geçerlidir. İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn AB üyesi olmamakla birlikte Schengen sistemine dahildir.

https://www.arti49.com/turkiye-yillardir-beklerken-avrupa-ermenistan-dedi-2390968h.htm