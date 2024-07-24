Horiepiskopos Hanna Aykurt Zaz’da defnedildi

İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi’nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt, Mor Dimet Kilisesi Mezarlığı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Turabdin’de (Mardin ve çevre iller), 19 Temmuz günü evinin damını onardığı sırada düşerek hayatını kaybeden İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi’nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt, Mor Dimet Kilisesi’nde düzenlenen törenle defnedildi.

İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi’nde görevli 68 yaşındaki Horiepiskopos Hanna Aykurt, 19 Temmuz günü sabah saatlerinde Turabdin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Zaz (İzbırak) Mahallesi’ndeki evinin damını onardığı sırada düşerek yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır İstanbul’da Horiepiskoposluk görevini yapan ve bir hafta önce memleketi Zaz’a giden Aykurt’un yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aykurt’un cenaze töreni, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, İstanbul, Ankara ve İzmir Metropoliti Mor Filuksinos Yusuf Çetin riyasetinde, Zaz Köyü Mor Dimet Kilisesi’nde düzenlendi.

Kitlesel tören

Cenaze törenine Mardin Metropoliti Mor Filuksinos Saliba Özmen, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Ğrigorios Malke Ürek, Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, çok sayıda ruhani, Süryani halkı, Aykurt’un yakınları ile birlikte yüzlerce kişi katıldı.

Ayinde, Aykurt anısına Süryanice ilahiler okundu.

Aykurt’un cenazesi, yüzlerce kişinin katılımı ve Süryanice ilahiler eşliğinde ruhanilere ait mezara defnedildi.

https://www.gazetesabro.org/2024/07/24/horiepiskopos-hanna-aykurt-zazda-defnedildi/