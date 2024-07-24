Hindistan’da Ermeni ressamın eserleri sergileniyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Ulusal Galerisi ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 46. oturumu kapsamında Yeni Delhi’de “Dostluğu Yeniden Canlandıran Sanat: Ermenistan’da Ajanta” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Hindistan’ın güneyinde bulunan Ajanta mağara tapınakları kompleksinin kaya resimlerini tasvir eden 1930’ların ünlü Ermeni ressamı Sarkis Khachaturyan’ın benzersiz tablolarının orijinaline değer katan kopyalarının sergilendiği açılışta, Ermenistan’ın Hindistan Büyükelçisi Vahagn Afyan, böyle bir girişim yönünde tartışmalar ve çalışmaların 2021 yılında iki ülkenin dışişleri bakanlarının Erivan’daki görüşmesinden sonra yapıldığını belirtti.

UNESCO’daki Ermenistan Daimi Temsilcisi Aram Akopyan konuşmasında, Hindistan hükümetine Dünya Mirası Komitesi toplantısının ve serginin düzenlenmesindeki destekleri için teşekkür ederek, kültürel mirasın coğrafi mesafe, dil veya dini özelliklerden bağımsız olarak halkları birleştiren bir köprü olduğunu vurguladı.

UNESCO’daki Hindistan Daimi Temsilcisi Vishal V. Sharma, etkinlikteki konuşmasında, eski ve modern Ermeni-Hint kültürel ve eğitimsel bağlarına ve hızla gelişen ikili ilişkilerin önemine ayrıntılı olarak değindi.

Etkinlikte Hindistan’da ve UNESCO’da akredite olmuş diplomatik misyonların başkanları, diplomatlar ve Hindistan’daki Ermeni topluluğunun temsilcileri hazır bulundu. Ermenistan Ulusal Galerisi dekoratif ve uygulamalı sanatlar bölümü başkanı Satenik Chugaszyan, Hindistan’daki Ermeni ressamın faaliyetlerini ve sanatını ayrıntılı olarak tanıttı.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 46. oturumu kapsamında sunulan Ermeni pavyonu, yazarın tablolarının kopyalarının sergilendiği pavyon, oturumun sonuna kadar açık kalacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/24/Hindistan-Ermeni/280873