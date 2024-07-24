Farsça İncil İle Yakalanan Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı

İran’da Haziran ayı başında temyiz başvurusunu kaybeden Ermeni asıllı Hakop Gochymayan, Hristiyanlık ile ilgili faaliyetlere katıldığı iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Asia News’ün haberine göre, Gochymayan ve İran asıllı eşi Elisa Shahvardyan, Ağustos 2023’te Tahran yakınlarında gözaltına alındı. Shahvardyan, Ekim 2023’te kefaletle serbest bırakılmasına rağmen Evin Hapishanesinde tutuklu bulunuyor. Çiftin tek kişilik hücreye yerleştirildiği ve psikolojik işkenceye maruz bırakıldığı açıklandı.

Hristiyan çift, arkadaşlarını ziyaret ettikleri evde gözaltına alındı. Gochymayan’ın Farsça İncil bulundurması ve kilise faaliyetlerine katılması nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Tutuklanma sırasında çiftin 7 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğu da yanlarındaydı.

İran’da Müjde’yi paylaşmak ve Farsça Kutsal Kitap bulundurmak yasa dışı kabul ediliyor. Ancak ülkedeki Hristiyanlar korkunç zulme ve tehditlere rağmen Müjde’yi duyurmaya devam ediyor.

“Tanrı Mucizeler Yaratıyor. İran Kilisesi Büyüyor”

Uluslararası Hristiyan Kurumu (ICC), İran’da Hristiyanlığın hızla büyüdüğünü açıkladı. ICC çalışanı, ‘‘İran rejimi, yaklaşık 40 yıldır Farsça Kutsal Kitap’ı yasaklayarak, pastörleri tutuklayarak ve Hristiyanları asılsız iddialarla suçlayarak Hristiyanlara zulmediyor. Ancak tüm baskılara rağmen Tanrı mucizeler yaratıyor. İran kilisesi hızla büyümeye devam ediyor’’ dedi. (Persecution.org)

https://haber.sat7turk.com/farsca-incil-ile-yakalanan-adam-hapis-cezasina-carptirildi/