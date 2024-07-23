Büyükdere Vakfı: VGM müfettişlerinin raporuna göre önceki dönemde zarara uğratıldık

Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Vakfı’nda Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin önceki döneme dair gerçekleştirdiği inceleme sona erdi.

17 Aralık 2022’de yapılan seçimde Minas Manuk Mezadur ve eski başkan Murat Süme’nin önderliğindeki listeler yarışmış, seçimi Mezadur’un başkanlık ettiği Mavi Liste, 1352 oyla kazanmıştı.



Yeni vakıf yönetimi, seçimden bir yıl sonra vakfın geçmiş yıllara ait faaliyetlerinin incelenmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.



2013-2022 yıllarına ait inceleme altı ay sürdü ve vakfa rapor edildi. Raporun tebliğ edilmesinin ardından Vakıf yönetim kurulu tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “denetim raporunda eski vakıf yönetim kurulu tarafından vakfın rayiç değerin altında kira sözleşmeleri yapıldığı ve vakfın amacı dışında harcamalar yapılması nedeniyle vakfın 1 milyon 19 bin TL ile 55 bin dolar zarara uğratıldığı ve eski yönetim kurulunun kanuna ve vakıf amacına aykırı işlemler yapıldığı” ifadeleri yer aldı.



Açıklama şöyle:



“Bilindiği üzere 18.06.2022 tarih ve 31870 saylı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği doğrultusunda vakfımızın 17.12.2022 tarihinde yönetim kurulu seçimleri gerçekleşmiş, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen 06.1.2023 tarihli yetki belgesiyle (mazbata) birlikte yönetim kurulumuz görevine başlamıştır.

Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda vakfımızın bir önceki yönetim kuruluna ait faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.

İdare tarafından görevlendirilen müfettiş marifetiyle vakfımıza ait olan sözleşmeler, resmi işlemler, tutulan defterler ve diğer belgeler üzerinden inceleme yapılmış, akabinde tanzim edilen denetim raporu vakfımıza tebliğ edilmiştir.

Denetim raporunda 2013-2022 yılları arasında görev yapmış yönetim kurulunun kanuna ve vakıf amacına aykırı iş ve işlemleri tespit edilmiş, özellikle rayiç değerin altında yapılan kira sözleşmeleri ve vakıf amacı dışında yapılan harcamalar başta olmak üzere vakfın 1.019.080,00TL ve 55.000,00 USD zarara uğradığı belirlenmiştir.

Söz konusu raporda vakfın uğradığı zararın Vakıflar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereğince bir önceki dönem yönetim kurulu tarafından rayiç bedel üzerinden tazmin edilmesi hususu yer almaktadır.

Yönetim kurulu olarak işbu sürecin takipçisi olduğumuzu, raporun gerekliliklerini harfiyen yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30698/buyukdere-vakfi-vgm-mufettislerinin-raporuna-gore-onceki-donemde-zarara-ugratildik