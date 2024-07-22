Le Figaro: Bakü, Dağlık Karabağ’da “kültürel soykırım” yapıyor, Ermeni mirasını yok ediyorlar

“Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi” tarafından yayınlanan ve uydu görüntülerine dayanan raporda, Eylül 2023’te Azerbaycan kontrolündeki DK topraklarında Ermeni anıtlarının ve kültürel mirasın yok edildiği ve silindiği detaylı bir şekilde sunuluyor. Söz konusu rapor, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da gerçekleştirdiği “kültürel katliamı” bir kez daha ortaya çıkarıyor. Fransız “Le Figaro” gazetesi bu konuda makale yayınladı.

Makalede yer alan ifadelere göre bin yıllık Dağlık Karabağ mirası tehlikede. Bu sadece, Eylül 2023’te Azerbaycan’ın askeri operasyonlarını takiben topraklarını terk eden 100.000 Ermeni’nin endişesi ve korkusu değil, aynı zamanda Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi’nin gözlemi.

Makalede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Antik çağlardan beri neredeyse sürekli olarak Ermeniler tarafından yerleşim gören Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasında tartışmalı bir bölge olarak kabul ediliyor. Bu bölgede yaklaşık 500 kültürel alan ve 6.000 Ermeni mirası kalıntısı bulunuyor.

Eylül 2023’te, Dağlık Karabağ’ın tamamı Azerbaycan kontrolüne geçti, Bakü, Ermenistan ve uluslararası örgütlerin birçok talebine rağmen, kültürel yerlere yabancı gözlemcilerin girişini reddediyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/22/Le-Figaro-Bakü-Dağlık-Karabağ-Ermeni/280548