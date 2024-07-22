AB, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerine başlıyor

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile vizeleri kaldırmak için görüşmelere başlama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, vize serbestisi görüşmelerine başlama kararının yanı sıra Ermenistan ordusuna 10 milyon euro aktarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu, Brüksel’den Ermenistan ordusuna bugüne kadar aktarılan ilk maddi destek oldu.

AB’den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Barış Fonundan sağlanacak kaynak ile Ermenistan ordusunun lojistik kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve acil durumlarda sivillerin korunmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Askeri yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan vize görüşmeleri için ise “Ortak değerler, prensipler ve refah vizyonuna dayanan AB-Ermenistan ilişkilerini derinleştirmede bu çok önemli bir dönüm noktası” dedi.

Vize serbestisi anlaşması sağlanırsa Ermenistan vatandaşları Schengen üyesi 29 ülkeye vize gerekmeksizin serbest şekilde seyahat edebilecek.

Halihazırda eski Sovyet ülkeleri Moldova, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları bu hakka sahip. Vizesiz seyahat için Erivan’ın karşılaması gereken bir dizi kriter bulunurken Ermenistan medyası müzakere sürecinin yıllar alabileceğini aktardı.

https://www.cnnturk.com/dunya/ab-ermenistan-ile-vize-serbestisi-gorusmelerine-basliyor-2133911