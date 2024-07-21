Tel Aviv katliamları uluslararası suçtur/ İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde yaşamı yok etmeye çalışıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı açıklamada, işgalci ordunun saldırılarının kapsamını genişlettiğini ve Gazze Şeridi’ndeki tüm yaşam belirtilerini ve gereksinimlerini hedef alarak burayı yaşanamaz bir yere dönüştürmeye çalıştığını ve sakinlerini güney illerine zorunlu göçe zorladığını belirtti.

Bu insan hakları merkezinin açıklamasında, Siyonist rejim ordusunun onuncu ayına giren soykırım suçlarıyla eş zamanlı olarak saldırılarını yoğunlaştırdığı, toplu katliamlar, aç ve susuz bırakma, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma, korkutma, vahşi tutuklamalar, işkence ve sakinleri evlerinden ve yerleşim yerlerinden zorla çıkarma eylemlerine devam ettiği ifade edildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, işgalcilerin saldırılarının en küçük yaşam belirtisini bile yok etmeyi hedeflediğini kaydetti. Siyonist rejim ordusu, yiyecek hazırlayan ya da su temin eden kadınlar da dahil olmak üzere sakinlerin toplandığı yerleri, evleri ve barınma merkezlerini hedef alıyor.

Bu insan hakları merkezinin açıklamasına göre, işgalci ordu, Gazze şehri ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinde minimum yaşam belirtisini geri getirme çabalarını yok etmeye ve bu bölgeyi yaşanamaz hale getirerek sakinleri zorla tahliye etmeye zorlamakta ısrar ediyor.

IRNA