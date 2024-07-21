Patrik Maşalyan Başepiskopos Bekçiyan’ı ziyaret etti

Patrik Maşalyan Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde kalan Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ı hastanedeki odasında ziyaret etti. Bekçiyan’ın İstanbul’a getirilmesi için önayak olanlardan yazar Kemal Yalçın süreci Agos’a anlattı.

Patrik Maşalyan, Bekçiyan’ın İstanbul’da olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Bekçiyan Sırpazan ziyaret için teşekkür ederken önemli bir sağlık sorunu olmadığını belirtti.

Başepiskopos Bekçiyan Almanya’da bir huzurevinde kalırken dostlarının girişimiyle İstanbul’a getirilmiş Surp Pırgiç yönetiminin de davetiyle artık Yedikule Ermeni Hastanesi’nde kalmaya başlamıştı.

“Kaldığı oda uygun değildi”

Yazar Kemal Yalçın, Başepiskopos Bekçiyan ile Almanya’da sık sık görüşmüştü. Yalçın süreçle ilgili olarak Agos ile şu kısa notu paylaştı:



“Sırpazan Karekin Bekçiyan 1966 yılında geldiği Almanya’dan 15 Temmuz 2024 günü ayrıldı, İstanbul’a döndü. Sırpazan, Wetter Huzurevinde kalıyordu. Yalnızdı, çevresinde konuşup görüşeceği insanlar yoktu. Kaldığı oda ona uygun değildi.

28 Mayıs’ta Herman Hintiryan, Vasken Barın ve Sarkis Adam ile birlikte Sırpazan Hayr’ın odasında durumu değerlendirdik. ‘Burası Sırpazan Hayr’a uygun değil. İstanbul Yedikule Ermeni Hastanesi Huzurevine götürelim’ dedik. Bizlere Araksi Karanfiloğlu, Vartanuş İşçi ve Köln Ermeni Cemati ve Sirpazan Serope İsakyan yardımcı oldular.

Bütün hukuki işleri Araksi Karanfiloğlu ve Vartanuş İşçi Meremetci ile birlikte çözümledik.

İstanbul’da Yedikule Ermeni Hastanesi ile görüşmeleri Vasken Barın yürüttü ve tamamladı. Herman Hintiryan maddi ve manevi çok yönlü katkıda bulundu.

Sırpazan Hayr’ı İstanbul’a götürme işlerini elbirliği ile başardık. Destek olan, katkıda bulunan, yardım sunan herkese çok teşekkür ederim.

15 Temmuz 2024 sabahı Sırpazan Serope İsakyan, Murat Akyüz, Orhan ve Şake Düsseldorf Havaalanına Sırpazan Karekin Bekçiyan’i uğurlamaya geldiler.

İstanbul Havaalanında Sırpazan Karekin Bekçiyan’ı Herman Hintiryan, Vasken Barın, Berç Papazyan ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi temsilcisi saygı ve sevgiyle karşıladılar.

Birlikte Yedikule Ermeni Hastanesi Huzurevine gittik.

Sırpazan Karekin Bekçiyan’ı huzurevi yöneticisi ve çalışanları ve Bekçiyan’ın akrabaları çiçeklerle karşılandılar Sırpazan Karekin Bekçiyan’ı mutlu eden, saygıyla, sevgiyle karşılayanlara çok teşekkür ederiz.

Sırpazan Karekin Bekçiyan’a yeni mekanında sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.”

Patriklik kaymakamlığı onaylanmamıştı

2019’daki Patrik seçimi öncesindeki süreçte bir dönem Patriklik Kaymakamlığı için Türkiye’ye çağrılan ancak resmi çevrelerce kaymakamlığı onaylanmayan İstanbullu Başepiskopos Karekin Bekçiyan bir süredir Almanya’da bir huzurevindeydi. Başepiskopos Bekçiyan Patrik seçimi sürecindeki gelişmelerin ardından tekrar görev yeri olan Almanya’ya dönmüş, bir süre sonra da burada bir huzurevine yerleştirilmişti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30675/patrik-masalyan-basepiskopos-bekciyan-i-ziyaret-etti