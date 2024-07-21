Ermeni ressamın tabloları Rusya’da satılan en pahalı tablolardan

Dünyaca ünlü Ermeni ressam Hovhannes Ayvazovski’nin tabloları 2024 yılının ilk yarısında Rusya’da satılan en pahalı tablolar arasında yer aldı.

Artinvestment müzayede evi, Rus sanat piyasasındaki en pahalı 100 satışın sıralamasını yayınlayarak yılın ilk altı ayının sonuçlarını özetledi.

Hatırlanacağı üzere, Ünlü Ermeni ressam Hovhannes Ayvazyan (Ivan Konstantinoviç Ayvazovski), 1817’de Rus topraklarında doğdu.Onun ataları, 17. yüzyılda Batı Ermenistan’dan Galiçya’ya göç eden Galiçya Ermenileriydi.1890’larda Ermenilere karşı işlenen soykırımın zor günlerinde, “1895’te Trabzon’da Ermenilerin Katliamı”, “Gemilerin Yüklenmesi”, “Türk Gemileri Ermenileri Marmara Denizine Atıyorlar” adlı ve başka resimler de çizerek Türk katillerine karşı öfkesini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/19/Hovhannes-Ayvazovski/280515