Azeri-Ermeni barışı ‘yüzde 90’ tamam

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “(Ermenistan’la) Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 90’ı üzerinde mutabakat sağlandı” dedi.

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan. Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Azerbaycan geçen eylülde Dağlık Karabağ’ı Ermeni güçlerden geri almıştı. Özerk cumhuriyet lağvedilmişti. O günlerden sonra iki ülke arasında başlayan yakınlaşma sürüyor.



TRT Haber’in aktardığına göre Aliyev’in açıklaması şöyle:

“2’nci Karabağ Savaşı’nda zafer elde ettik. İşgali, verdiğimiz kurbanları ve zaferi unutmayacağız fakat bu konulara takılıp kalmayacağız.

Gürcistan ve Ermenistan’ın dış politikasında keskin dönüşümler yaşanıyor. Herkes diyor ki ‘Barış içerisinde bir Güney Kafkasya istiyoruz.’ Bu, kadehler kaldırıldığında güzel sözlerdir. Fakat reel jeopolitikte bu böyle değildir. Ermenistan ve Gürcistan’da yeni dış politika şekillendiği bir dönemde biz bunu derinden analiz etmeliyiz. Bizim politikamız ise değişmedi ve değişmeyecek. Güney Kafkasya’da şimdi birlikte barış içerisinde yaşama olanağı var. Fakat Gürcistan ve Ermenistan’daki dış politika değişimlerinin nasıl sonuçlanacağını beklemeliyiz.”

Sovyetler Birliği’nin son döneminde Ermenistan’da yaşayan yüz binlerce Azerbaycanlı kovuldu. Biz Erivan yönetiminden Ermenistan’dan kovulan Azerbaycanlıların tarihi topraklarına nasıl döneceğine dair açıklamalar bekliyoruz. Azerbaycanlıların bir gün Ermenistan’a döneceğine inanıyorum. Biz oraya tanklarla değil otomobille gideceğiz.

(Ermenistan’la) Müzakereler sürüyor. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 90’ı üzerinde mutabakat sağlandı. Ermenistan ve Azerbaycan birlikte AGİT’e Minsk Grubu’nun feshi için başvuruda bulunmalı. Minsk Grubu artık işlevsizdir. Eş başkanlar ABD ile Rusya ihtilaf halinde. Fransa’nın ise biz istemeden bu bölgede olması imkansız. Minsk Grubu’nun var olmasının bir anlamı yok. Diğer taraftan Ermenistan’ın anayasası değişmeli. Bu onların iç işlerine karışmak anlamına gelmiyor. Ermenistan anayasasından bağımsızlık bildirgelerine atıfta bulunuyor. Bağımsızlık bildirgelerinde ise Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesi yönünde madde var. İlerleyen zamanda düşüncelerini değiştirip bizi Eylül 2020’de attığımız adımların benzeri adımlar atmayı zorlamasınlar diye anayasalarını değiştirmeliler.”

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