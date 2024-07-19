Van Akdamar Kilisesi önünde Ermenistan’a çağrı: Gök Camii’ni ziyaret etmek istiyoruz!

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Van Akdamar Kilisesi önünde açıklama yapan, İSTAD Başkanı ve TADEF Genel Başkanı Yıldırımcısı Sefer Karakoyunlu, “Akdamar Kilisesi’nin herkes nasıl ziyaret edebiliyorsa, biz de İravan’da bulunan Göy Mescidi ziyaret etmek istiyoruz.” dedi.

Van Akdamar Kilisesi önünde açıklama yapan, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı ve TADEF Genel Başkanı Yıldırımcısı Sefer Karakoyunlu, “Akdamar Kilisesi’nin herkes nasıl ziyaret edebiliyorsa, biz de İravan’da (Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan bir Azerbaycan Türklerine ait camiidir.) bulunan Göy Mescidi (Mavi Cami) ziyaret etmek istiyoruz.” dedi.

“1917 yılına kadar ahalisinin yüzde 87’si Türk olan ve en son 1989 yılında, yaklaşık 500 bin kişinin sürgüne tabii tutulan Garbi (Batı) Azerbaycan Türkleri’nin yaşadığı bölgede, maalesef bir Türk dahi yaşatılmamaktadır.” diyen Karakoyunlu, “Kalıcı barış ve hoşgörünün yolu samimiyetten geçer. Biz Türkler, 400 bin yıllık ata – dede topraklarımızın ibadet yerlerimizi ziyaret edemiyoruz, ama binlerce Ermeni Akdamar Kilisesi’ni ziyaret edebiliyorlar. İnşallah bir gün biz de, İravan’da bulunan Göy Mescidi’mizi ziyaret edebilir, cuma namazımızı orada kılarız ” açıklamasında bulundu.

https://www.haber7.com/guncel/haber/3443379-van-akdamar-kilisesi-onunde-ermenistana-cagri-gok-camiini-ziyaret-etmek-istiyoruz