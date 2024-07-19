Paşinyan ve Aliyev Londra’da görüşemedi: Karşılıklı açıklamalar

İngiltere’nin arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında yapılması planlanan toplantı yapılamadı. İki taraf da birbirini suçladı.

Hem Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için İngiltere’deler.

Cumhurbaşkanı Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev, Reuters’e yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın iki liderin İngiltere arabuluculuğunda yapılacak bir toplantıya katılma teklifini reddettiğini söyledi.Hacıyev,”Paşinyan’ın Londra’da buluşmayı reddetmesini barış gündeminden çekilme niyeti olarak görüyoruz.” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Erivan’ın Azerbaycan’a İngiltere’de ikili görüşme teklif ettiğini, ancak Bakü’nün bu daveti reddettiğini söyledi. Açıklamada görüşme teklifinin hala geçerli olduğu belirtildi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30673/pasinyan-ve-aliyev-londra-da-gorusemedi-karsilikli-aciklamalar