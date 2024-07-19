Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı! MSB’den tarihi Kıbrıs göndermesi: Bir gece ansızın gelebilirim!

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Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden tam 50 yıl geçti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan ise yürekleri kabartan bir kutlama paylaşımı geldi. “Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim…” sözleriyle yapılan paylaşımda Fatih Sultan Mehmet detayı dikkat çekti. MSB ayrıca Başkan Erdoğan’ın da katılacağı kutlamalara tüm Kıbrıslıları da davet etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü nedeniyle, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim” sözleriyle yapılan paylaşımda, Fatih Sultan Mehmet detayı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan MSB yaptığı paylaşımda kutlamalara tüm Kıbrıslıları çağırdı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz.

Bu kadar yürekten çağırma beni,

Bir gece ansızın gelebilirim… 🇹🇷



Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



Yarın 50 gemiyle… pic.twitter.com/8Uj3bmamEi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024

https://www.sabah.com.tr/gundem/2024/07/19/kibris-baris-harekatinin-50-yili-msbden-tarihi-kibris-gondermesi-bir-gece-ansizin-gelebilirim?paging=3