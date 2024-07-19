Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos haddini yine aştı

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Fener Rum Kilisesi papazı haddini aşmaya devam ediyor. Fatih Kaymakamlığına bağlı kilisenin papazı Bartholomeos’un 12 kiliseye Konstantinopolis – Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik sıfatıyla genelge gönderdiği ortaya çıktı. Türk Anayasasını yine ayaklar altına aldı.

Barış Dikmen

Fener Rum Kilisesi papazı haddini aşmaya devam ediyor. Fatih Kaymakamlığına bağlı kilisenin papazı Bartholomeos’un 12 kiliseye Konstantinopolis – Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik sıfatıyla genelge gönderdiği ortaya çıktı. Türk Anayasasını yine ayaklar altına aldı.

– Bu bizim topraklarımızda, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde öncelikle bölünmez bütünlüğümüze karşı açılmış bir savaştır ve emperyal hayallerine devam ettirme çabasıdır.

Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesinin Papazı Bartholomeos (BARTELEMEOS) anayasayı tanımamaya devam ediyor.

İstanbul’da yaşayan Hristiyan Rum Ortodoks vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmesi dışında hiçbir yetki ve sorumluluğu olmayan kilise diğer ortodoks kiliselerine genelge yolladığı ortaya çıktı. Kilise papazı Bartholomeos, genelgeye “Konstantinopolis – Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik” imzasını attı.

Konuyu Ulusal Kanal’a değerlendiren Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın İlişkiler Sorumlusu Selçuk Erenerol, “Kilise suç işlemeye devam ediyor” dedi:

– Fener Rum Kilisesi sadece Fatih Kaymakamlığına bağlı, Lozan’la belirlenmiş bir şekilde azınlık statüsüne sahiptir. Onun dışında hiçbir şekilde ne yurt içinde ne yurt dışında Böyle kavramları kullanmaya yetkisi yoktur. Suç işlemeye devam etmektedirler.

Bartholomeos, Konstantinopolis – Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik sıfatlarıyla kendisine Vatikan Devlet Başkanı rolü biçti. Fener kilisesi Türkiye’yi bölme planlarını son eylemiyle de kanıtlamış oldu.

Barholomeos’un şehir devleti kurmak istediğini vurgulayan Erenerol, kilise kanunlarını hayata geçirererek şeriat çağrısı yaptığını söyledi.

– Şimdi öncelikle Konstantinopolis ve Yeni Roma Roma İmparatorluğu döneminden kalma Olgulardır ve günümüzde hiçbir geçerliliği yoktur. bunları kullanmak tamamıyla suç teşkil etmektedir. Onun dışında ekümenik patrik sıfatıyla kendini hem bakanlıkların yanında hem de uluslararası arenada temsil etmeye çalışması şeriat çağrısıdır. – Bakın ekümeniklik demek şeriat çağrısıdır. Hiçbir şekilde ekümeniklik sıfatını basit bir kavram olarak görmeyin. Bu açık şekilde şeriat çağrısı ve yeni Roma söylemini de kullanmaları bölünmez bütünlüğümüze karşı açılan bir savaştır..

“Lozan’a ve Türk Anayasasına aykırı hareket eden Kiliseye geçit vermeliyiz” diyen Erenerol, cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

https://www.ulusal.com.tr/dunya/fener-rum-kilisesi-papazi-bartholomeos-haddini-yine-asti-15062483