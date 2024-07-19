Adidas´ın Bella Hadid´li ayakkabı kampanyasına büyük tepki

Adidas, gelen tepkiler üzerine, 1972 Münih Olimpiyatları´nı hatırlatan bir spor ayakkabı modeli için Filistin asıllı Amerikalı süper model Bella Hadid´in yer aldığı kampanyayı revize edeceklerini belirterek neden oldukları sıkıntıdan dolayı özür diledi.

Çeşitli Yahudi ve İsrail yanlısı liderler ve kurumlar, Hadid’in Münih Olimpiyatlarını hatırlatan bir spor ayakkabıyı temsil etmesinin uygunsuz olduğunu ifade etti.

İsrail resmi X hesabından yaptığı açıklamayla, ayakkabı kampanyası hakkında paylaşım yaparak Bella Hadid ve Los Angeles’ta emlakçı olan babası Mohamed Hadid’in antisemit komplo teorileri yaydığını iddia etti. İsrail ayrıca Adidas’tan konu hakkında yorum talep etti.

Amerikan Yahudi Komitesi de Adidas’ın kampanyasını kınayarak bunu “çok büyük bir hata” olarak nitelendirdi.

Adidas’tan bir sözcü, “Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Her ne kadar bunlar tamamen kasıtsız olsa da neden olduğumuz üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz. Sonuç olarak, kampanyanın geri kalanını revize ediyoruz. Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz ve yaptığımız her şeyde çeşitliliği ve eşitliği savunmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

1972 Münih Olimpiyatlarında Filistinlilerin düzenlediği terör saldırısında 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

https://www.salom.com.tr/haber/134106/adidasin-bella-hadidli-ayakkabi-kampanyasina-buyuk-tepki