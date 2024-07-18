Konser krizi – Mustafa Varank ve Lal Denizli X’ten atıştı

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Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser krizinden sonra AKP Milletvekili Varank’la Çeşme Belediye Başkanı Denizli sosyal medyadan atıştı.

Kısa Dalga – Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda eğitim yararına konser organize edildi. Konuk sanatçı Despina Vandi, bu yıl Yunanistan’da 20 konser vereceğini belirterek, sahnede dengeleyici olması açısından bir Yunan bayrağı talep etti.

Ancak hem o ölçülerde bir bayrak bulunamadığından hem de organizasyon komitesinin de bunu reddetmesi ile kriz çıktı. Sanatçı, Atatürk ve Türk düşmanı olmadığını ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirtince konser iptal oldu.

Çeşme’den ayrılması istendi



Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sahneye çıkarak, kendisinin Çeşme’den derhal ayrılmasını istedi. Vandi ise Türk Eğitim Vakfı’nı “konser” olarak nitelendirilen etkinliğin içeriğini, önceden üzerinde anlaşılandan farklı olarak siyasi bir anlam yükleyerek değiştirmekle suçladı.

Köpeğe sorsanız…

Bu gelişmelerden sonra AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Denizli’yi hedef alan bir paylaşım yaptı. Denizli’nin köpeğiyle paylaştığı fotoğrafı alıntılayan Varank, ” Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz” dedi.

Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi.



Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz.



Klasik CHP. https://t.co/PYD8gP9qed pic.twitter.com/lcHpKPhA6O — Mustafa Varank (@varank) July 17, 2024

“Sizden daha mantıklı’

Denizli ise şu yanıtı verdi: “Sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir.

Evet bayrak ve Atatürk, sadece biz CHP’lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir.

Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; Onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz.

Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek.

Lakin sizin gibi bu ülkede “bakanlık” yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum.

Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür…” (Haber Merkezi)

Sayın Varank,



Sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği… https://t.co/hlugXsceXZ — Lâl Denizli (@laldenizlicesme) July 17, 2024

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