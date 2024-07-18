Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: “Yerevan’ın, Paşinyan-Aliev buluşma önerisini Bakü reddetti”

Ermeni tarafı, Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi çerçevesinde ikili bir görüşme yapılmasını önerdi, ancak Azerbaycan tarafı öneriyi reddetti.

Bu bilgi, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın sekreteri Ani Badalyan tarafından aktarıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ermeni tarafının önerisi geçerlidir.

Ermeni tarafı ayrıca, müzakerelerin en üst düzeyde yoğunlaştırılması ve bir ay içinde barış anlaşmasının imzalanmasına varılması önerisini de tekrar teyit etti.”

Hatırlanacağı üzere 18 Temmuz tarihinde İlham Aliyev’in yardımcısı Hikmet Hacıyev, Nikol Paşinyan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Aliyev’le buluşmayı reddettiğini açıklamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/18/Ermenistan-Dışişleri-Bakanlığı-Paşinyan-Aliev/280451