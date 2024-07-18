Ermeni Maria Gabrielyan, Suriye Parlamentosu Milletvekili seçildi

Suriye Yüksek Yargı Komitesi (Seçim Komisyonu) başkanı, 15 Temmuz’da yapılan Suriye Halk Meclisi (Parlamento) seçimlerinin oy sonuçlarını özetledi. TASS’a göre, parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 38.16 oldu.

Arap Sosyalist Rönesans Partisi’nin liderliğindeki Suriye’nin iktidardaki Ulusal İlerici Cephesi, meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu, 184’ünü korurken, bağımsız milletvekilleri 66 sandalye kazandı.

“Gandzasar” ajansı Aleppo’dan birleşik Suriye Ermeni adayı Maria Manuk Gabrielyan’ın Suriye Parlamentosu’na seçildiğini bildirdi.

Böylece, Maria Manuk Gabrielyan, Suriye Parlamentosu’nun 4. yasama dönemi seçimlerinin sonucunda seçilen tek Ermeni milletvekili oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/18/Ermeni-Suriye-Parlamentosu-Milletvekili/280455