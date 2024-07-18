ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Amerikan ordusunun temsilcisi Ermenistan Savunma Bakanlığın’da görev yapacak

13-16 Temmuzda Ermenistan’da bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Uzra Zeya Ermeni-Amerikan işbirliği, Amerika’nın arabulucuğuyla Ermenistan-Azerbaycan müzakereleri, Artsakhlıların geri dönüş hakkı, Artsakhın Dağlık Karabağ Ermeni mirasının korunması ve Ermenistan’daki demokratik reformlar hakkında konuştu.

Amerikan ordusundan bir temsilcinin Ermenistan Savunma Bakanlığın’da görev yapmasına ilişkin karar olduğunu bilgisini teyit edebilir misiniz sorusuna şöyle cevap verdi:

“Haberi teyit ediyorum. Bu memnuniyet verici bir gelişme, detayları büyükelçimizden ve medya ekibizmiden kontrol edebilirsiniz. ABD ile Ermenistan arasındaki savunma sivil ve güvenlik işbirliğinin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz.”

Zeya, aynı zamanda bunun Ermeni-Amerikan ilişkilerinde yeni bir stratejik ortaklık bölümüne girildiğinin tarihsel gerçeğinin işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/18/ABD-Ermenistan/280413