Yunan sanatçının Vandi’nin Çeşme konserinde “bayrak” krizi

Çeşme’de Türk Eğitim Vakfı’na destek amacıyla düzenlenen Despina Vandi konseri kriz yaşanması üzerine konser iptal edildi.

Kısa Dalga – Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda eğitim yararına konser organize edildi.

İZ Gazete’nin haberine göre; konuk sanatçı Despina Vandi, bu yıl Yunanistan’da 20 konser vereceğini belirterek, sahnede dengeleyici olması açısından bir Yunan bayrağı talep etti. Ancak hem o ölçülerde bir bayrak bulunamadığından hem de organizasyon komitesinin de bunu reddetmesi ile kriz çıktı.

Sanatçı, Atatürk ve Türk düşmanı olmadığını ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirtince konser iptal oldu.

Lal Denizli, Çeşme’den ayrılmasını istedi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sahneye çıkarak, kendisinin Çeşme’den derhal ayrılmasını istedi.

Konser iptal olunca Despina Vandi için toplanan kitle defalarca 10. Yıl Marşı ve Parla şarkısını söyleyerek tepki gösterdi.

Despina Vandi’den açıklama

Despina Vandi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Eğitim Vakfı’nı “konser” olarak nitelendirilen etkinliğin içeriğini, önceden üzerinde anlaşılandan farklı olarak siyasi bir anlam yükleyerek değiştirmekle suçladı. (Haber Merkezi)

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