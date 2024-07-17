Ortodoks Yahudiler Kudüs’te bir Ermeni restoranına saldırdı (Video)

Kudüs’te 13 Temmuz’da, iki aşırıcı şahıs, Ermeni Aslanyan ailesine ait olan yerel “Haykakan Pandok” (Ermeni Meyhanesi) restoranına girdi, yüksek sesle müzik açtı ve sahiplerine hakaret etmeye başladı.

Bu olay, Kudüs’teki Ermeni topluluğu temsilcileri tarafından bildirildi.

Restorandan kaçarken saldırganlar, iki antika sandalyeye zarar verdi ve 2.000 dolar değerinde bir vazoyu kırdı.

Restoran müdürü, en yakın polis karakoluna gidip ihbarda bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/17/Yahudiler-Kudüs-Ermeni-restoranı-saldırı/280305