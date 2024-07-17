Erivan’dan Rusya’yı kızdıracak adım!

Ermenistan’ın Rusya ile arasının açıldığı bir dönemde Batı’ya yönelme eğilimi giderek artıyor. ABD ve Ermenistan ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikat, Ermenistan’ı iki taraflı barışı koruma operasyonlarına katılmaya hazırlamak amacını taşıyor.

ABD VE ERMENİSTAN, ORTAK ASKERİ TATBİKATA BAŞLADI

Erivan’ın Batı ile ilişkileri giderek gelişirken Rusya ile bağları zayıflıyor. Tatbikat 24 Temmuz’a kadar Ermenistan’da gerçekleştirilecek. Tatbikata, ABD, Avrupa ve Afrika ordusu ile Kansas Ulusal Muhafızları’ndan askerler katılacak.

Tatbikat, Ermenistan’ı iki taraflı barışı koruma operasyonlarına katılmaya hazırlamak amacını taşıyor. ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı nedeniyle neredeyse çökme noktasına geldiği son aylarda tatbikatların ve iş birliğinin temposu arttı.

Öte yandan, Ermenistan Dağlık Karabağ’daki Ermenileri korumadığı gerekçesiyle Rusya’ya tepki göstermişti.

RUSYA’DAN UZAKLAŞTI, ABD İLE YAKINLAŞTI

Rusya da, uzun süredir müttefiki ve komşusu olan Ermenistan’ın kararlarına kızgın.

Erivan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çıkmış ve Kiev’e insani yardım göndermişti. Geçtiğimiz hafta Ermenistan, ittifaka üye olmamasına rağmen Washington’daki NATO Zirvesi’nde de hazır bulundu.

Bu yılki askeri tatbikatlar, Ermenistan’ın Batı ile bağlarını güçlendirme umutlarından geri adım atmaya niyetli olmadığını gösteriyor.

https://www.cnnturk.com/dunya/erivandan-rusyayi-kizdiracak-adim-2132210