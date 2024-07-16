Ünlü keman sanatçısı Roby Lakatos Ermenistan’da konser verecek

YEREVAN, 16 TEMMUZ, ARMENPRESS: Efsanevi keman sanatçısı Roby Lakatos ve onun müzik grubu ilk kez Ermenistan’da sahne alacaklar.

Armenpress’in haberine göre, konser 19 Temmuz’da Arno Babacanyan Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Roby Lakatos 1968’de Macaristan’da doğdu. Onun kaderi önceden sanki belirlenmişti, kemanistler babasının, dedesinin, büyük dedesinin yolunu izledi. O, Macar kemanist Janos Bihari’nin doğrudan mirasçısı. Bugün Roby Lakatos dünyanın en saygın sahnelerinde, Amerika, Avrupa ve Asya’da çalıyor.

https://armenpress.am/tr/article/1195802