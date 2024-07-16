Tahrip edilen Sümela Manastırı’nda restorasyon sürüyor: ‘İsa’nın Son Akşam Yemeği’ gün yüzüne çıkarıldı

Duvarlarındaki freskler, üzerine isim kazınarak tahrip edilen Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. ‘İsa’nın Son Akşam Yemeği’ freski gün yüzüne çıkarılırken, manastır ziyaretçi akınına uğruyor.

Artı Gerçek – Trabzon’un Maçka ilçesindeki, Sümela Manastırı’nın duvarlarında bulunan fresklerin üzerine isimler yazılarak tahribata uğratıldı. Manastırın duvarlarındaki freskler aslına uygun bir şekilde tekrar restore ediliyor. Sümela Manastırı’nda bulunan Ana Kaya Kilisesi’nin duvarlarındaki fresklerin restoresi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Mayıs 2024’te başlatılırken, restore çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan manastır, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının başlamasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Restorasyon çalışmalarını yürüten ekip, bir yanda da kilisenin dış cephesinde bulunan beş sahne üzerinde çalışmalara başladı.

Belgeleme ve yüzey temizlik çalışmaları yapılan bu sahnelerdeki freskler üzerinde geçmişte, ziyaretçilerin sebep olduğu tahribat, undertone (aslına uygun renklendirme) ve acqua sporca (kirli su) teknikleriyle onarılacağı söylendi. Tahribata uğraması sonucu belirginliğini kaybetmiş ‘Hz. İsa’nın Son Akşam Yemeği’ sahnesi de gün yüzüne çıkarıldı.

Freskler üzerinde yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktaş, “Biz sadece olan çiziklerin üzerini boyuyoruz, resimlerin üzerini boyamıyoruz. Çiziklerin üzerini boyadığımızda genel bir tablo ortaya çıkıyor. Öncesi ve sonrasını gösterdiğimizde insanlar nasıl bir çalışma yaptığımızı anlayabiliyor.” dedi.

Çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Aktaş, “İçerideki çalışmaları tamamladıktan sonra dışarıdaki çalışmalarımız başlayacak. Yukarıdaki fresklere de bir koruma çalışmamız olacak.” diye konuştu.

Son olarak Restoratör Beytullah Arslan da, acil müdahale edilmesi gereken ve kaybolma riski barındıran alanlara sağlamlaştırma müdahalesinde bulunup bozulmaların önüne geçtiklerini belirtti. (AA)

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