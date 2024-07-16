Daron Acemoğlu’na Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde profesör unvanı verildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, dünyaca ünlü Ermeni ekonomist Daron Acemoğlu’na üniversite profesörü unvanını verdi.

Konuyla ilgili Enstitüsü’nün basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Acemoğlu, bilim alanındaki özel başarıları ve üniversite eğitiminin gelişimine katkıları nedeniyle enstitünün en yüksek unvanı ile ödüllendirildi.”

Ekonomist, kendi X sayfasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne bu yüksek değerlendirme için teşekkür etti ve üniversitede bilimsel ve öğretim faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Siyaset bilimci Susan Berger’a da enstitünün profesör unvanı verildi.

Daron Acemoğlu, 1967 yılında İstanbul’da bir Ermeni ailesinde doğdu. 1989 yılında İngiltere’deki York Üniversitesi’nden mezun oldu. Londra Ekonomi Okulu’ndan Bilim Doktoru derecesini aldı. Acemoğlu, son 15 yıldır Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Acemoğlu, birkaç yıldır üst üste Nobel Ekonomi Ödülü’ne aday gösteriliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/16/Daron-Acemoğlu-Massachusetts-profesör/280287